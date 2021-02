Jazz Pharmaceuticals completa l’acquisizione di GW

(Di sabato 20 febbraio 2021)acquista per 7,2 miliardi di dollari GW Pharma e il farmaco anti epilessia a base di cannabisha reso noto di aver finalizzatodi GWin un affare da 7.2 miliardi di dollari in contanti e azioni per espandere il suo business delle neuroscienze aggiungendo al suo portfolio un trattamento per… L'articolo Corriere Nazionale.

Jazz Pharmaceuticals ha annunciato l'acquisto dell'azienda britannica (ma quotata al Nasdaq) attiva nel campo della ricerca sui cannabinoidi, per 220 dollari per azione (200 dollari in contanti).