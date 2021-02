Jacopo Fo: «Ho avuto genitori ingombranti. Da piccolo non volevo foto con loro» (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Corriere della Sera intervista Jacopo Fo. Racconta di quando la madre tornò a casa dopo essere stata stuprata e picchiata, «ricoperta di sangue, tagli di lamette, bruciature di sigarette ovunque. Mio padre restò fermo, dritto in piedi, senza dire una parola, apparentemente impassibile: ho sclerato e mi è venuto l’impulso di sferrargli un pugno. Poi ho capito che aveva ragione lui. Il suo atteggiamento era di chi dice: ok, è successo, lo sapevamo che poteva succedere, siamo comunisti, andiamo avanti stringendo i denti e basta». L’immagine di sua madre lo cambiò. «Dopo aver visto mia madre ridotta in quello stato, non ero più lo stesso. Il mio solo scopo era vendicarmi e ho rischiato di finire in un percorso sbagliato. Mi salvarono la serietà, la fermezza dei miei genitori e negli anni ho avuto solo una consolazione: pensare che quei ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Corriere della Sera intervistaFo. Racconta di quando la madre tornò a casa dopo essere stata stuprata e picchiata, «ricoperta di sangue, tagli di lamette, bruciature di sigarette ovunque. Mio padre restò fermo, dritto in piedi, senza dire una parola, apparentemente impassibile: ho sclerato e mi è venuto l’impulso di sferrargli un pugno. Poi ho capito che aveva ragione lui. Il suo atteggiamento era di chi dice: ok, è successo, lo sapevamo che poteva succedere, siamo comunisti, andiamo avanti stringendo i denti e basta». L’immagine di sua madre lo cambiò. «Dopo aver visto mia madre ridotta in quello stato, non ero più lo stesso. Il mio solo scopo era vendicarmi e ho rischiato di finire in un percorso sbagliato. Mi salvarono la serietà, la fermezza dei mieie negli anni hosolo una consolazione: pensare che quei ...

