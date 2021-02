Italia zona arancione e stop spostamenti tra Regioni (Di sabato 20 febbraio 2021) Italia zona arancione per contrastare le varianti covid e arginare la diffusione del contagio. E’ l’ipotesi che i governatori delle Regioni potrebbero discutere oggi e trasformare in proposta da sottoporre al governo. Si avvicina il 25 febbraio, quando scadrà il divieto di spostamenti tra le Regioni. Se la proroga del divieto appare scontata, è da definire la forma che verrà adottata per varare le misure. “Quando si richiama il lockdown viene in mente qualcosa che non è percorribile, il lockdown che ci fu lo scorso anno teneva chiuso tutto nel Paese. Io mi interrogo solo se questo tema delle fasce colorate, alla luce delle varianti che stanno cominciando a circolare e a far peggiorare, quasi in tutto il territorio nazionale, i parametri, non abbia qualche pecca”, ha detto ieri il ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 febbraio 2021)per contrastare le varianti covid e arginare la diffusione del contagio. E’ l’ipotesi che i governatori dellepotrebbero discutere oggi e trasformare in proposta da sottoporre al governo. Si avvicina il 25 febbraio, quando scadrà il divieto ditra le. Se la proroga del divieto appare scontata, è da definire la forma che verrà adottata per varare le misure. “Quando si richiama il lockdown viene in mente qualcosa che non è percorribile, il lockdown che ci fu lo scorso anno teneva chiuso tutto nel Paese. Io mi interrogo solo se questo tema delle fasce colorate, alla luce delle varianti che stanno cominciando a circolare e a far peggiorare, quasi in tutto il territorio nazionale, i parametri, non abbia qualche pecca”, ha detto ieri il ...

