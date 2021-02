Italia zona arancione e lockdown nei weekend: gli scenari per le restrizioni dal 25 febbraio (Di sabato 20 febbraio 2021) Da domani Campania, Emilia Romagna e Molise passano in zona arancione: le regioni in questa fascia diventano così otto. Mentre gli esperti dell’Istituto superiore di Sanità tornano a ribadire la necessità di ridurre le interazioni tra i cittadini e innalzare le misure su tutto il territorio nazionale il monitoraggio settimanale del ministero della Salute fotografa una situazione in peggioramento in tutta Italia, dovuta soprattutto al diffondersi delle varianti del Covid. Presto il governo potrebbe decidere non solo di prorogare il divieto di spostamento tra regioni ma anche di valutare restrizioni omogenee su tutto il territorio nazionale, come richiedono i presidenti di regione. L’Italia diventerebbe zona arancione. Ieri i dati del bollettino giornaliero hanno ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Da domani Campania, Emilia Romagna e Molise passano in: le regioni in questa fascia diventano così otto. Mentre gli esperti dell’Istituto superiore di Sanità tornano a ribadire la necessità di ridurre le interazioni tra i cittadini e innalzare le misure su tutto il territorio nazionale il monitoraggio settimanale del ministero della Salute fotografa una situazione in peggioramento in tutta, dovuta soprattutto al diffondersi delle varianti del Covid. Presto il governo potrebbe decidere non solo di prorogare il divieto di spostamento tra regioni ma anche di valutareomogenee su tutto il territorio nazionale, come richiedono i presidenti di regione. L’diventerebbe. Ieri i dati del bollettino giornaliero hanno ...

Agenzia_Ansa : La Valle d'Aosta ha i numeri teorici (contagi, pressione sanitaria, terapie intensive) per passare in zona bianca.… - petergomezblog : Monitoraggio Iss: “Rt sale a 0,99, incidenza in crescita”. Campania, Emilia e Molise verso l’arancione. Tutta l’Umb… - sole24ore : #Coronavirus , situazione in peggioramento in tutta #Italia. Il #governo sta valutando misure più restrittive fino… - miagmarsuren : RT @valy_s: #Crisanti “è un peccato che non abbiamo fatto un #Lockdown a #Natale. Bastavano le zone rosse” Questo è pure rincoglionito. A #… - infoitinterno : Coronavirus, ultime notizie: Campania, Emilia Romagna e Molise in zona arancione. In Italia oltre 95mila morti per… -