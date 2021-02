Italia sesta | la medaglia mondiale svanisce ancora all' ultimo poligono

(Di sabato 20 febbraio 2021) Unaattesa dal 1997 ai Mondiali, sognata nel corso della stagione di Coppa nella quale aveva trovato il podio, e inseguita anche ai Mondiali di Pokljuka, in Slovenia, dove sino all'...

Boe e Christiansen iun 1h12'27'4 (0+8), sulla Svezia a 33' 1 (0+7), bronzo alla Russia a 50'9 (0+5), quarta la Francia a 1'02' (1+11), quinta l'Ucraina a 1'12'7 (0+4) el'a 1'35'5 (2+14).L', come detto, con due penalità e 14 ricariche, e paga uno svantaggio di 1.35.5, anche se nel finale, Windisch riesce a ridurre il margine dai vincitori e a scavalcare la Germania.Ancora una volta l’Italia si gioca il podio all’ultimo poligono. Succede nella staffetta maschile, impegnata a Pokljuka, dove dopo il buon lancio di Didier Bionaz e la tenuta di Lukas Hofer, il giovan ...Il quartetto norvegese bissa il successo delle ragazze: l'Italia a lungo in corsa per il podio chiude in sesta posizione ...