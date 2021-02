Italia, scossa di terremoto: numerose le segnalazioni (Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo una prima stima relativa alla magnitudo del terremoto, compresa tra 2.9 e 3.4 della scala Richter, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha fornito il dato rivisto riguardante l’intensità della scossa avvenuta pochi minuti fa, oggi 20 febbraio 2021. Su Twitter non sono mancati messaggi di persone che hanno distintamente avvertito la scossa, che ha fatto muovere lievemente alcuni mobili o ondeggiare i lampadari. Si tratta in ogni caso di un terremoto di entità moderata e dunque avvertito unicamente nei pressi dell’epicentro. Attimi di preoccupazione. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 della scala Richter (dato definitivo fornito da Ingv) è stata registrata alle 15.55 di sabato 20 febbraio nel centro Italia. Il sisma è stato ... Leggi su howtodofor (Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo una prima stima relativa alla magnitudo del, compresa tra 2.9 e 3.4 della scala Richter, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha fornito il dato rivisto riguardante l’intensità dellaavvenuta pochi minuti fa, oggi 20 febbraio 2021. Su Twitter non sono mancati messaggi di persone che hanno distintamente avvertito la, che ha fatto muovere lievemente alcuni mobili o ondeggiare i lampadari. Si tratta in ogni caso di undi entità moderata e dunque avvertito unicamente nei pressi dell’epicentro. Attimi di preoccupazione. Unadidi magnitudo 3.1 della scala Richter (dato definitivo fornito da Ingv) è stata registrata alle 15.55 di sabato 20 febbraio nel centro. Il sisma è stato ...

Agenzia_Italia : Avvertita una scossa di terremoto a Firenze - DelPigna : RT @RMancante: ????scossa di magnitudo 4,6 per la caduta di palle a mezza Italia guardando Pierpaolo e Gloria???? #gfvip #tzvip #sovip - elenalltg : RT @RMancante: ????scossa di magnitudo 4,6 per la caduta di palle a mezza Italia guardando Pierpaolo e Gloria???? #gfvip #tzvip #sovip - simonaatz_ : RT @RMancante: ????scossa di magnitudo 4,6 per la caduta di palle a mezza Italia guardando Pierpaolo e Gloria???? #gfvip #tzvip #sovip - __tereee__ : RT @RMancante: ????scossa di magnitudo 4,6 per la caduta di palle a mezza Italia guardando Pierpaolo e Gloria???? #gfvip #tzvip #sovip -