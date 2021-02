Italia in zona arancione? Salvini: «Basta con gli allarmismi. Intervenire solo nelle aree a rischio» (Di sabato 20 febbraio 2021) «zona arancione in tutta Italia? Basta con gli annunci». Così il leader della Lega Matteo Salvini commenta le notizie di stamattina, 20 febbraio, sulla possibilità che tutto il Paese passi «in fascia arancione per qualche settimana in modo da arginare le varianti» del Coronavirus, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. I governatori infatti chiedono un «cambio di passo» per evitare «continue aperture e chiusure che disorientano i cittadini e penalizzano i titolari delle attività», dopo l’allarme degli scienziati di ieri a seguito del monitoraggio. «Le varianti potrebbero far impennare il numero dei contagi, rimanete a casa». La cosa potrebbe concretizzarsi in un documento che verrà sottoposto a Mario Draghi e ai ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari ... Leggi su open.online (Di sabato 20 febbraio 2021) «in tuttacon gli annunci». Così il leader della Lega Matteocommenta le notizie di stamattina, 20 febbraio, sulla possibilità che tutto il Paese passi «in fasciaper qualche settimana in modo da arginare le varianti» del Coronavirus, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. I governatori infatti chiedono un «cambio di passo» per evitare «continue aperture e chiusure che disorientano i cittadini e penalizzano i titolari delle attività», dopo l’allarme degli scienziati di ieri a seguito del monitoraggio. «Le varianti potrebbero far impennare il numero dei contagi, rimanete a casa». La cosa potrebbe concretizzarsi in un documento che verrà sottoposto a Mario Draghi e ai ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari ...

