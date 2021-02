Isole Canarie, tour operator pronti a sperimentare il turismo "Covid-free" (Di sabato 20 febbraio 2021) Le compagnie Alpitour e Veratour sono pronte ad attivare presso le Isole Canarie le ”vacanze Covid-tested”. Alpitour partirà dal prossimo 27 marzo. Covid, le Isole Canarie pronte ad accogliere i turisti con nuovi protocolli su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 20 febbraio 2021) Le compagnie Alpie Verasono pronte ad attivare presso lele ”vacanze-tested”. Alpipartirà dal prossimo 27 marzo., lepronte ad accogliere i turisti con nuovi protocolli su Notizie.it.

esoticatravel : Le #isolecanarie sono un’ottima #destinazione per un #viaggio in qualunque stagione e per qualunque tipo di… - laboescapes : Canarie, la Caritas diocesana: 'Noi, nelle isole carceri per migranti, tra blocco e abbandono' | Vie di fuga - DavidedaBrescia : Hahahaha Questi pensano di riprendere a vivere cosí? Illusi! - Italia_Notizie : Canarie pronte a diventare destinazione “Covid free”: ecco il piano per far ripartire il turismo nelle isole - clikservernet : Canarie pronte a diventare destinazione “Covid free”: ecco il piano per far ripartire il turismo nelle isole -

Ultime Notizie dalla rete : Isole Canarie Turismo, pacchetti Covid - free per salvare la stagione estiva: 'Rendiamo immuni le isole' Corridoi sicuri verso le Canarie. Sulla scia dell'iniziativa avviata a novembre da Neos, la ... Due le misure straordinarie comprese nella quota del pacchetto per le isole spagnole: un'agevolazione per ...

Canarie pronte a diventare destinazione Covid free La prima destinazione in cui sarà sperimentato questa opzione (ovviamente epidemia permettendo) saranno le isole Canarie in particolare le isole di Fuerteventura e Tenerife . L'iniziativa parte dal ...

Canarie pronte a diventare destinazione Covid free Il Sole 24 ORE Perché le Canarie sono la destinazione migliore in cui andare E le Canarie sono la meta ideale, per diversi motivi. Le isole Canarie, o almeno per il momento nello specifico Tenerife e Fuerteventura, si candidano così a diventare una delle mete più sicure al mon ...

Le Canarie pronte a testare a partire da marzo vacanze CovidFree Alpitour ha, infatti, dato vita a delle soluzioni di viaggio che prevedono test antigenici rapidi da effettuare alla partenza e prima del rientro, che possano tutelare i clienti. I voli Neos inizieran ...

Corridoi sicuri verso le. Sulla scia dell'iniziativa avviata a novembre da Neos, la ... Due le misure straordinarie comprese nella quota del pacchetto per lespagnole: un'agevolazione per ...La prima destinazione in cui sarà sperimentato questa opzione (ovviamente epidemia permettendo) saranno lein particolare ledi Fuerteventura e Tenerife . L'iniziativa parte dal ...E le Canarie sono la meta ideale, per diversi motivi. Le isole Canarie, o almeno per il momento nello specifico Tenerife e Fuerteventura, si candidano così a diventare una delle mete più sicure al mon ...Alpitour ha, infatti, dato vita a delle soluzioni di viaggio che prevedono test antigenici rapidi da effettuare alla partenza e prima del rientro, che possano tutelare i clienti. I voli Neos inizieran ...