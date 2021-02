Isola dei Famosi, slitta l’inizio del reality: cosa succede (Di sabato 20 febbraio 2021) Nuovi problemi per l’Isola dei Famosi, reality che quest’anno verrà condotto da Ilary Blasi. l’inizio dello show è slittato ancora una volta, mentre il cast resta un mistero, fra conferme e smentite. Il programma sarebbe dovuto partire il prossimo 11 marzo, a poche settimane dalla fine del GF Vip di Alfonso Signorini, ma come riporta TvBlog l’inizio potrebbe essere posticipato di qualche giorno. L’appuntamento con Ilary Blasi e il gruppo di naufraghi dunque sarebbe stato fissato per il 12 marzo, nella giornata successiva all’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6. Il finale della fiction campione d’ascolti con Elena Sofia Ricci infatti andrà in onda dopo la fine del Festival di Sanremo. Secondo le prime indiscrezioni le puntate saranno 20 con due appuntamenti settimanali, proprio come ... Leggi su dilei (Di sabato 20 febbraio 2021) Nuovi problemi per l’deiche quest’anno verrà condotto da Ilary Blasi.dello show èto ancora una volta, mentre il cast resta un mistero, fra conferme e smentite. Il programma sarebbe dovuto partire il prossimo 11 marzo, a poche settimane dalla fine del GF Vip di Alfonso Signorini, ma come riporta TvBlogpotrebbe essere posticipato di qualche giorno. L’appuntamento con Ilary Blasi e il gruppo di naufraghi dunque sarebbe stato fissato per il 12 marzo, nella giornata successiva all’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6. Il finale della fiction campione d’ascolti con Elena Sofia Ricci infatti andrà in onda dopo la fine del Festival di Sanremo. Secondo le prime indiscrezioni le puntate saranno 20 con due appuntamenti settimanali, proprio come ...

