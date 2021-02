Isola dei Famosi 2021: Tina Cipollari Opinionista? La Sua Risposta! (Di sabato 20 febbraio 2021) L’Isola dei Famosi: la conduttrice Ilary Blasi avrebbe voluto Tina Cipollari in qualità di Opinionista, ma quest’ultima ha rifiutato l’offerta. Ecco perché e cosa ha detto. L’Isola dei Famosi partirà fra poco tempo e, nonostante questo, sono ancora tante le incertezze. Dopo aver deciso di fare ugualmente il reality ma non in Honduras, resta ancora il nodo degli opinionisti. Non è ancora chiaro chi commenterà le vicende dei concorrenti, ma a quanto pare Ilary Blasi aveva pensato a Tina Cipollari. L’Isola dei Famosi: Tina Cipollari non sarà l’Opinionista! Sono ancora molti i dubbi sui ruoli più importanti che sono sempre presenti ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 20 febbraio 2021) L’dei: la conduttrice Ilary Blasi avrebbe volutoin qualità di, ma quest’ultima ha rifiutato l’offerta. Ecco perché e cosa ha detto. L’deipartirà fra poco tempo e, nonostante questo, sono ancora tante le incertezze. Dopo aver deciso di fare ugualmente il reality ma non in Honduras, resta ancora il nodo degli opinionisti. Non è ancora chiaro chi commenterà le vicende dei concorrenti, ma a quanto pare Ilary Blasi aveva pensato a. L’deinon sarà l’! Sono ancora molti i dubbi sui ruoli più importanti che sono sempre presenti ...

