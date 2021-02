Investito mentre era in bici sulla Vernole-Melendugno, morto 35enne Decesso in serata (Di sabato 20 febbraio 2021) Incidente per cause da dettagliare, conseguenze letali. L’uomo di 35 anni stava percorrendo nel pomeriggio in bicicletta un tratto della strada Vernole-Melendugno quando è stato Investito da un’auto. Il conducente della macchina si è fermato per prestare soccorso ed allertato, l’Investito è stato trasportato all’ospedale. È morto in serata. L'articolo Investito mentre era in bici sulla Vernole-Melendugno, morto 35enne <small class="subtitle">Decesso in serata</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 20 febbraio 2021) Incidente per cause da dettagliare, conseguenze letali. L’uomo di 35 anni stava percorrendo nel pomeriggio incletta un tratto della stradaquando è statoda un’auto. Il conducente della macchina si è fermato per prestare soccorso ed allertato, l’è stato trasportato all’ospedale. Èin. L'articoloera in in proviene da Noi Notizie..

