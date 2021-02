Inter e Milan, il clamoroso scambio per il mercato estivo (Di sabato 20 febbraio 2021) Domenica ci sarà la stracittadina Milan-Inter, ma le due squadre sul mercato in vista dell’estate potrebbero invece… allearsi. Derby piuttosto infuocato quello tra Milan e Inter, che rivivono probabilmente il passato, in quanto per questa stagione di Serie A, il match vale la vetta della classifica per entrambe. Un testa a testa molto Interessante, che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 20 febbraio 2021) Domenica ci sarà la stracittadina, ma le due squadre sulin vista dell’estate potrebbero invece… allearsi. Derby piuttosto infuocato quello tra, che rivivono probabilmente il passato, in quanto per questa stagione di Serie A, il match vale la vetta della classifica per entrambe. Un testa a testa moltoessante, che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : ?? | ALLENAMENTO -2 al #DerbyMilano! Nerazzurri in campo ?? Guarda tutte le foto ?? - FcInterNewsit : Berlusconi: 'Guardando l'Inter in tv mi sono ritrovato a simpatizzare per loro. Ma nel derby tiferò Milan' - Inter : ?? | ALLENAMENTO Domenica si gioca il #DerbyMilano, squadra al lavoro al Centro Sportivo Suning! Tutte le foto e i… - internewsit : Mandzukic infortunato, fuori per il Derby Milan-Inter: le ultime - - martamaccag2 : RT @caricaturella: •I colori della città / •The colours of the city #DerbyMilano #Milan #Inter #DerbyDellaMadonnina #DerbyTogether #ThisIsT… -