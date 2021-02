Insulti e minacce a Liliana Segre per il vaccino: aperta inchiesta per odio razziale (Di sabato 20 febbraio 2021) . La polizia postale indaga sulle minacce e gli Insulti alla senatrice a vita Liliana Segre dopo la sua vaccinazione contro il Covid-19. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per il reato di minacce aggravate dalla discriminazione e dall’odio razziale. Segre ieri è stata testimonial della campagna per gli over 80 in Lombardia. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per il reato di minacce aggravate dalla discriminazione e dall’odio razziale per il caso degli Insulti e delle minacce rivolte alla senatrice a vita Liliana Segre. Frasi offensive anche di stampo antisemita arrivate sui social dopo la sua vaccinazione contro il ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 20 febbraio 2021) . La polizia postale indaga sullee glialla senatrice a vitadopo la sua vaccinazione contro il Covid-19. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per il reato diaggravate dalla discriminazione e dall’ieri è stata testimonial della campagna per gli over 80 in Lombardia. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per il reato diaggravate dalla discriminazione e dall’per il caso deglie dellerivolte alla senatrice a vita. Frasi offensive anche di stampo antisemita arrivate sui social dopo la sua vaccinazione contro il ...

