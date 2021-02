Insulti a Meloni, Messa: “Condanna come donna e ministro” (Di sabato 20 febbraio 2021) Sugli Insulti rivolti alla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, dal professore e docente dell’Università di Siena, Giovanni Gozzini, “la Condanna è maggiore nel caso specifico in cui l’offesa arriva da un docente, responsabile della formazione culturale dei più giovani, per questo sentirò il Rettore di Siena per verificare successivi provvedimenti”. A sottolineare la Condanna morale è la ministra dell’Università e Ricerca, Cristina Messa, parlando con l’Adnkronos. “come donna e come ministro -aggiunge-, esprimo il mio dissenso e la mia Condanna a qualsiasi forma di violenza verbale che sia espressa nei confronti di un’altra donna, qualunque pensiero esprima, qualsiasi partito rappresenti e ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 febbraio 2021) Suglirivolti alla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, dal professore e docente dell’Università di Siena, Giovanni Gozzini, “laè maggiore nel caso specifico in cui l’offesa arriva da un docente, responsabile della formazione culturale dei più giovani, per questo sentirò il Rettore di Siena per verificare successivi provvedimenti”. A sottolineare lamorale è la ministra dell’Università e Ricerca, Cristina, parlando con l’Adnkronos. “-aggiunge-, esprimo il mio dissenso e la miaa qualsiasi forma di violenza verbale che sia espressa nei confronti di un’altra, qualunque pensiero esprima, qualsiasi partito rappresenti e ...

