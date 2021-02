Insulti a Liliana Segre, uno degli hater si scusa: “Era la rabbia del momento, ho sbagliato e mi vergogno” (Di sabato 20 febbraio 2021) Insulti a Liliana Segre dopo il vaccino anti-Covid: uno degli hater si scusa “Ho sbagliato”: uno degli hater responsabile degli Insulti nei confronti di Liliana Segre, ricevuti dalla senatrice a vita dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid, si scusa e con un post su Facebook fa dietrofront. La vicenda risale allo scorso 18 febbraio quando la reduce della Shoah si è sottoposta a Milano alla vaccinazione anti-Covid. La foto che ritraeva la Segre mentre riceveva il vaccino e pubblicata sui social della Regione Lombardia è stata subito commentata da numerosi hater, che hanno ricoperto di Insulti la ... Leggi su tpi (Di sabato 20 febbraio 2021)dopo il vaccino anti-Covid: unosi“Ho”: unoresponsabilenei confronti di, ricevuti dalla senatrice a vita dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid, sie con un post su Facebook fa dietrofront. La vicenda risale allo scorso 18 febbraio quando la reduce della Shoah si è sottoposta a Milano alla vaccinazione anti-Covid. La foto che ritraeva lamentre riceveva il vaccino e pubblicata sui social della Regione Lombardia è stata subito commentata da numerosi, che hanno ricoperto dila ...

