Insulti a Liliana Segre, il dietrofront dell'hater: «Chiedo scusa, ho sbagliato e mi vergogno»

«Ho sbagliato e mi vergogno di quello che ho scritto». Uno dei tanti haters che giovedì scorso ha insultato su Facebook Liliana Segre dopo che la senatrice a vita si è vaccinata contro il Covid-19 fa retromarcia. E con un post pubblicato sui social chiede scusa: «Nella vita si commettono errori alcune volte anche infantili, presi magari da una rabbia del momento. Ieri ho sbagliato a scrivere quel commento. Chiedo scusa di cuore, credetemi. Sono una brava persona che lavora tutto il giorno e porta rispetto a ogni singola persona. Ho sbagliato e mi vergogno di quello che ho scritto. Ho dei valori che i miei genitori mi hanno insegnato e ne sono fiero. Ma ieri ho sbagliato. È un periodo non felice il mio ...

