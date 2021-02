Inizia il campionato, Accademia Volley ancora spettatrice (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Con la gara tra Ancis Villarica e Orginal Marines Vesuvio Oplonti ha inizio questo pomeriggio il campionato di Serie C. Dopo tanti rinvii rispetto al consueto inizio previsto storicamente per il mese di ottobre, parte ufficialmente la stagione agonistica, seppur con rigide misure di sicurezza legate al protocollo anti-covid. Si riparte dopo un anno esatto dall’ultima gara: era il 22 Febbraio 2020 quando l’Accademia fu sconfitta la tie break dal Pontecagnano e quando era assolutamente ancora impensabile tutto quello che sarebbe successo dopo con lo stop prima temporaneo e poi definitivo dell’intera stagione. Anomala anche la partenza: l’Accademia è inserita nel Girone A, insieme a La Fiorente Maya e le due squadre sopra citate, con il ritiro dell’ultim’ora del Volla che ha ridotto ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Con la gara tra Ancis Villarica e Orginal Marines Vesuvio Oplonti ha inizio questo pomeriggio ildi Serie C. Dopo tanti rinvii rispetto al consueto inizio previsto storicamente per il mese di ottobre, parte ufficialmente la stagione agonistica, seppur con rigide misure di sicurezza legate al protocollo anti-covid. Si riparte dopo un anno esatto dall’ultima gara: era il 22 Febbraio 2020 quando l’fu sconfitta la tie break dal Pontecagnano e quando era assolutamenteimpensabile tutto quello che sarebbe successo dopo con lo stop prima temporaneo e poi definitivo dell’intera stagione. Anomala anche la partenza: l’è inserita nel Girone A, insieme a La Fiorente Maya e le due squadre sopra citate, con il ritiro dell’ultim’ora del Volla che ha ridotto ...

gazzettamantova : Venerdì 5 marzo inizia il campionato: subito derby a Quistello Basket C Silver. Calciolari: 'Pronti a far bene fin… - gazzettamantova : Venerdì 5 marzo inizia il campionato: subito derby a Quistello Calciolari: «Pronti a far bene fin da subito con il… - SalernoSport24 : ??? Finalmente inizia il tanto atteso campionato di Serie C. La CS Pastena è presente. #Volley #Pallavolo #Sport - RadioRadioWeb : Il weekend della verità: domenica #Milan e #Inter scriveranno forse la pagina più importante di questo #campionato.… - Gi01992 : @CorneliaHale94 @quelliche_rai2 Ormai quelli che... E sempre meno calcio... Non parte mai quando inizia il campiona… -

Ultime Notizie dalla rete : Inizia campionato Diretta/ Torino Fiorentina Primavera (risultato 0 - 1) video streaming tv: Milani! EQUILIBRIO IN CAMPO Inizia il match tra Torino e Fiorentina valido per il campionato primavera. Primi dieci minuti di gara senza grandi emozioni, fase di studio del match. Milani serve un bel pallone ...

Serie A, Bremer stende il Cagliari: Toro, tre punti pesanti per la salvezza Il Toro inizia a premere con maggiore insistenza nella metà campo avversaria, pur senza creare vere ... merito della zuccata di Bremer, che firma il quarto gol in campionato " sicuramente quello più ...

Volley, inizia il campionato: Accademia ancora spettatrice NTR24 Una Dea da pelare Fu abbandonata, sul monte Pelio, dal padre, che le avrebbe preferito un maschio. Allevata, prima, da un'orsa mandata da Artemide, crebbe, poi, con un gruppo di cacciatori. Da lì principiano le gesta c ...

TREVISO Intenso sabato per il calcio a cinque trevigiano che vedrà FUTSALTREVISO Intenso sabato per il calcio a cinque trevigiano che vedrà nel pomeriggio tutte le sei compagini in campo nei rispettivi campionati nazionali. Partiamo naturalmente dalla serie A ...

EQUILIBRIO IN CAMPOil match tra Torino e Fiorentina valido per ilprimavera. Primi dieci minuti di gara senza grandi emozioni, fase di studio del match. Milani serve un bel pallone ...Il Toroa premere con maggiore insistenza nella metà campo avversaria, pur senza creare vere ... merito della zuccata di Bremer, che firma il quarto gol in" sicuramente quello più ...Fu abbandonata, sul monte Pelio, dal padre, che le avrebbe preferito un maschio. Allevata, prima, da un'orsa mandata da Artemide, crebbe, poi, con un gruppo di cacciatori. Da lì principiano le gesta c ...FUTSALTREVISO Intenso sabato per il calcio a cinque trevigiano che vedrà nel pomeriggio tutte le sei compagini in campo nei rispettivi campionati nazionali. Partiamo naturalmente dalla serie A ...