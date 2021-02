Infortunio Pellegrini: le condizioni dell’esterno del Genoa (Di sabato 20 febbraio 2021) Problema muscolare per Pellegrini, costretto a lasciare il Genoa in dieci uomini: Infortunio alla coscia destra per l’esterno di proprietà della Juventus Luca Pellegrini vive l’ennesimo sfortunato episodio della sua carriera: il terzino del Genoa, in prestito dalla Juventus, è costretto a lasciare la squadra in dieci uomini a causa di un problema fisico. Pellegrini ha sentito uno strappo alla coscia destra nel finale di Genoa-Verona e non è riuscito a restare in campo lasciando la squadra di Davide Ballardini in inferiorità numerica poiché i rossoblu avevano terminato le sostituzioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Problema muscolare per, costretto a lasciare ilin dieci uomini:alla coscia destra per l’esterno di proprietà della Juventus Lucavive l’ennesimo sfortunato episodio della sua carriera: il terzino del, in prestito dalla Juventus, è costretto a lasciare la squadra in dieci uomini a causa di un problema fisico.ha sentito uno strappo alla coscia destra nel finale di-Verona e non è riuscito a restare in campo lasciando la squadra di Davide Ballardini in inferiorità numerica poiché i rossoblu avevano terminato le sostituzioni. Leggi su Calcionews24.com

Probabili formazioni della 23a giornata. Fantacalcio: titolari, indisponibili, infortunati, covid ... Fonseca ha perso sia Cristante che Ibanez per infortunio. Proverá quindi ad accelerare i tempi di recupero Kumbulla. Davanti Dzeko in vantaggio su Mayoral, cosí come Pellegrini su Pedro. Benevento - ...

