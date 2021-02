Indice Rt aggiornato al 19 febbraio | ecco la situazione delle regioni italiane

missionline : L’indice di fiducia dei #viaggi di @Travelport è stato aggiornato a fine gennaio 2021 ?? #viaggidaffari #covid19… - kilojhi : @alex_orlowski Andrebbe aggiornato e spiegato questo indice. - bizcommunityit : Indice rt regioni aggiornato: i dati di oggi, Italia a 0.95 -

Ultime Notizie dalla rete : Indice aggiornato

QUOTIDIANO.NET

Non ci sono mascherine né un Piano pandemico. Alle carenze strutturali , si aggiungono ... Il lockdown e le bare di Bergamo - Bisogna attendere l' 8 marzo per una mossa, con undi ...I numeri del Nucleo epidemiologico regionale riportano una situazione ancora al limite, con unRt di poco sotto la soglia critica, 0,98 per gli esperti della Regione, dato più; 1,17 ...PERUGIA- Una curva dei contagi dall’andamento più costante e discendente ma in un quadro dai contorni marcati in termini di ospedalizzazioni e decessi e un andamento ...La fotografia del bollettino, come sempre, è il risultato dell'osservazione di una situazione che fa riferimento a numeri datati di almeno una settimana: il tempo necessario al consolidamento dei dati ...