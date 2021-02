Immobile compie 31 anni | Jessica Melena | “Ti amo mio grande amore”

(Di sabato 20 febbraio 2021) Oggi, Ciro, attaccante della Lazio,31. Su Instagram sono arrivati i toccanti auguri della moglie,, che sul suo profilo ha scritto: "Mio, mia dolce metà, il pilastro della nostra famiglia... la spalla su cui piangere, ridere, sfogarsi, sognare...Tu, che mi hai donato la vita..Tu che sei sempre presente..Tu che metti sempre al primo posto me e i bimbi...Tu che sei un inguaribile ottimista...Tu che sei forza, coraggio e determinazione....Buon compleannomio.... ti meriti tutto ciò che c'è di bello in questo mondo! Ti amo".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLguaJUDML-/" Golssip.

Sul gol può far poco euna gran parata su un sinistro ravvicinato dinel primo tempo. Ferrari 5,5 : nella prima frazione soffre da terzino. Migliora nel secondo tempo da centrale. ...ROMA - Cirofesteggiato da tutti. Sui social, tanti i messaggi per l'attaccante della Lazio che31 anni . E nell'elenco tra amici e parenti non poteva mancare la sua Jessica, che su Instagram ha ...La sorpresa della moglie di Ciro Immobile Jessica Melena al marito dopo Lazio-Sampdoria per i 31 anni di compleanno dell'attaccante ...Oggi, Ciro Immobile, attaccante della Lazio, compie 31. Su Instagram sono arrivati i toccanti auguri della moglie, Jessica Melena ...