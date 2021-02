Ilva e acciaio verde. A chi spetta la politica industriale in Italia? (Di sabato 20 febbraio 2021) Ancora una volta e dall’ormai remoto 26 luglio 2012, giorno del sequestro dell’area a caldo, allora senza facoltà d’uso, la situazione dello stabilimento siderurgico di Taranto, classificato per legge di “interesse strategico nazionale”, si sta facendo oltremodo delicata e meriterebbe, a nostro avviso, da tutte le parti in causa, nessuna esclusa, una piena assunzione di responsabilità circa il futuro del sito e di tutti i comparti che gravitano su di esso. Una premessa è tuttavia necessaria: il compendio impiantistico della fabbrica, con le altre del gruppo Ilva localizzate al Nord, è tuttora di proprietà dello Stato, affidato in locazione propedeutica all’acquisto ad AmInvestco Italy, controllata dalla multinazionale franco-indiana Arcelor Mittal, primo produttore di acciaio al mondo. Si è pienamente consapevoli allora di cosa significhi stabilire lo ... Leggi su formiche (Di sabato 20 febbraio 2021) Ancora una volta e dall’ormai remoto 26 luglio 2012, giorno del sequestro dell’area a caldo, allora senza facoltà d’uso, la situazione dello stabilimento siderurgico di Taranto, classificato per legge di “interesse strategico nazionale”, si sta facendo oltremodo delicata e meriterebbe, a nostro avviso, da tutte le parti in causa, nessuna esclusa, una piena assunzione di responsabilità circa il futuro del sito e di tutti i comparti che gravitano su di esso. Una premessa è tuttavia necessaria: il compendio impiantistico della fabbrica, con le altre del gruppolocalizzate al Nord, è tuttora di proprietà dello Stato, affidato in locazione propedeutica all’acquisto ad AmInvestco Italy, controllata dalla multinazionale franco-indiana Arcelor Mittal, primo produttore dial mondo. Si è pienamente consapevoli allora di cosa significhi stabilire lo ...

