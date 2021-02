Ilaria D’Amico, la morte della sorella ha piegato sua madre Antonia (Foto) (Di sabato 20 febbraio 2021) La sorella di Ilaria D’Amico è morta da pochi mesi, ancora non riesce a parlarne senza essere avvolta dal dolore (Foto). A Verissimo l’ha fatto asciugando le lacrime, tirando fuori le sue preoccupazioni. “Non riesco a parlare molto di mia sorella Catia perché ho una commozione che arriva subito e che mi spezza il respiro. E’ molto complicato – continua Ilaria D’Amico – però sono grata anche a questa scelta del lavoro, nel senso di aver avuto più tempo da dedicare alla mia famiglia, a mia mamma e a mia nipote. Alessandra è una ragazza stupenda, una scout di 25 anni con tutta la capacità di essere donna e pura come una bambina con i sentimenti di persone come gli scout. E mia sorella ha formato tutto questo, ha cresciuto Alessandra e l’ha fatta diventare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 20 febbraio 2021) Ladiè morta da pochi mesi, ancora non riesce a parlarne senza essere avvolta dal dolore (). A Verissimo l’ha fatto asciugando le lacrime, tirando fuori le sue preoccupazioni. “Non riesco a parlare molto di miaCatia perché ho una commozione che arriva subito e che mi spezza il respiro. E’ molto complicato – continua– però sono grata anche a questa scelta del lavoro, nel senso di aver avuto più tempo da dedicare alla mia famiglia, a mia mamma e a mia nipote. Alessandra è una ragazza stupenda, una scout di 25 anni con tutta la capacità di essere donna e pura come una bambina con i sentimenti di persone come gli scout. E miaha formato tutto questo, ha cresciuto Alessandra e l’ha fatta diventare ...

giadacristina : Da ex bambina nata prematura io voglio ringraziare di cuore Ilaria D'amico per quello che fa. Grazie ?? #Verissimo - RossellaAllegra : Ecco pronta la storia strappalacrime che non deve mai mancare in trasmissione assieme ai fazzolettini (come fa nota… - Luca_zone : Ilaria D’Amico elogia il calcio di SKY in front of PierSilvia #Verissimo - FLAIDAUNBEBI : non Ilaria d’Amico a #Verissimo che esalta la rai e sky e parla per 2 secondi in croce di mediaset e che quindi non… - carmenmirandaib : Ilaria D’Amico una gran donna #Verissimo -

