Ilaria D’Amico | chi era l’amata sorella Catia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 febbraio 2021)ha rotto il silenzio sul lutto che l’ha colpita di recente sullache le ha stravolto e cambiato la vita. Affrontando per la prima volta l’argomento sul settimanale F, la giornalista ha raccontato della malattia e della morte della(che aveva 12 anni più grande di lei), divorata nel giro di pochi mesi da un tumore all’intestino diagnosticato nel gennaio 2019. “Sono più fragile. Sento che lei è diventata una parte di me. Eravamo diverse: io, cialtrona, che le dichiaravo il mio affetto, lei che non diceva mai mi manchi ma mi amava attraverso gesti pratici, come esserci sempre, aiutarmi con i miei figli. Oggi dò meno importanza a come mi vesto, mi commuovo a pensare alla sua dignità e riservatezza. Questa perdita mi ha fatto ridefinire le ...