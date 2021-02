Ilaria D’Amico | chi è | età | carriera | vita privata | amori | figli | Instagram | Gigi Buffon

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Verissimo in onda oggi, sabato 20 febbraio, su Canale 5 a partire dalle 16. Tra gli ospiti, per raccontare una pagina drammatica della suaci sarà la giornalista. Ma conosciamola meglio! Scheda: Nome:Cognome:Età: 46 anniAltezza: 175 cmPeso: 56 kgProfessione: Giornalista sportiva e conduttrice tvCompagno:: Pietro Attisani, Leopoldo Mattia: chi è, età, altezzaè nata a Roma il 30 agosto 1973 ed è una giornalista sportiva e conduttrice tv italiana. Dopo il diploma si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza all’Università La Sapienza ...