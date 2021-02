Il Segreto | anticipazioni spagnole | Rosa minaccia Marta con delle forbici

(Di sabato 20 febbraio 2021) La famiglia Solozabal avrà un ruolo sempre più centrale per quanto concerne le ultime vicende de Ilprima della sua conclusione definitiva. Alla Villa, infatti, tante sono le dinamiche che stanno appassionando il pubblico di Canale 5, a cominciare dalla gravidanza diche provocherà non pochi rivolgimenti e problemi. Ledella soap opera iberica, infatti, sottolineano che Ramon, dopo aver casualmente scoperto che il bambino che sua moglie aspetta potrebbe essere di Adolfo, cambierà completamente natura e atteggiamento diventando un uomo violento e rancoroso. Adolfo, intanto, sconvolto per il dubbio che il figlio dipossa essere suo, sarà sempre più inquieto e sfuggente anche con la moglie, la quale si accorgerà dello stato d'animo del De ...

MondoTV241 : Il Segreto: anticipazioni di domenica 21 febbraio! Cosa accadrà fra Ramon e Marta? #ilsegreto #anticipazioni - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni dal 22 al 26 febbraio: la violenza di Donna Francisca - #Segreto #anticipazioni #febbraio… - antonellaa262 : Il Segreto, anticipazioni. Manuela Sanchez rischia la vita: Begona ha infatti tentato di eliminarla dalla sua famig… - zazoomblog : IL SEGRETO 7 marzo 2021 anticipazioni spagnole - #SEGRETO #marzo #anticipazioni - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni: Matias e Marcela scoprono che Emilia sta mentendo! - #Segreto #anticipazioni: #Matias -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto anticipazioni

Il: Carolina e Pablo si fidanzano Alla Villa, Ramón , dopo aver origliato la discussione tra Marta e Adolfo , viene assalito dal dubbio che il bambino che la moglie porta in ...Abbonati a G+ a partire da solo 0,60 centesimi alla settimana PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte le pagelle di Gazzetta ...Vediamo le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 21 febbraio 2021. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, è Alicia a vincere le elezioni a sindaco di Puente Viejo, con profondo disappu ...La terzultima puntata del reality di Canale 5 sancirà chi tra Samantha, Zenga e Stefania dovrà definitivamente abbandonare il GF Vip 5.