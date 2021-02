Il ricordo delle Foibe (Di sabato 20 febbraio 2021) Nella ricorrenza del “Giorno del ricordo”, le bandiere italiana ed europea sventoleranno a mezz’asta sull’edificio del Consolato Generale d’Italia a Fiume, di cui il Console Davide Bradanini, in memoria delle vittime delle Foibe, dell’esodo Giuliano-Dalmata e delle vicende del confine orientale. La ricorrenza del 10 febbraio è stata istituita con la Legge n. 92 del 2004 e ricorda la data in cui, nel 1947, furono firmati i trattati di pace di Parigi, che assegnavano alla Jugoslavia l’Istria, il Quarnaro, la città di Zara con la sua provincia e la maggior parte della Venezia Giulia. In occasione del “Giorno del ricordo”, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rilasciato una dichiarazione consultabile sul sito internet del Quirinale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 20 febbraio 2021) Nella ricorrenza del “Giorno del”, le bandiere italiana ed europea sventoleranno a mezz’asta sull’edificio del Consolato Generale d’Italia a Fiume, di cui il Console Davide Bradanini, in memoriavittime, dell’esodo Giuliano-Dalmata evicende del confine orientale. La ricorrenza del 10 febbraio è stata istituita con la Legge n. 92 del 2004 e ricorda la data in cui, nel 1947, furono firmati i trattati di pace di Parigi, che assegnavano alla Jugoslavia l’Istria, il Quarnaro, la città di Zara con la sua provincia e la maggior parte della Venezia Giulia. In occasione del “Giorno del”, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rilasciato una dichiarazione consultabile sul sito internet del Quirinale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

