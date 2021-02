"Il partito di Travaglio" con Dibba e Di Pietro. Indiscreto da film horror: Forza Manetta. "Già pronto il simbolo per gli espulsi M5s" (Di sabato 20 febbraio 2021) Il partito dei sogni di Marco Travaglio, "Forza Manetta", ora ha un leader, Alessandro Di Battista, un padrino, Antonio Di Pietro, e pure un simbolo, quello di Italia dei valori. Tutto vero e terribilmente concreto: l'ex pm di Mani Pulite ha offerto l'uso del simbolo di IdV, il partito da lui fondato una volta entrato in politica, a Dibba e ai dissidenti del Movimento 5 Stelle espulsi da Vito Crimi per aver votato no a Mario Draghi in Parlamento. La pattuglia è nutrita, siamo intorno a 40 onorevoli tra Camera e Senato, ma per ora è ancora tutto in standby. Un po' perché in ballo ci sono anche i soldi che il Movimento potrebbe dover restituire agli epurati, un po' perché la faccenda è spinosa sia a livello politico sia ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Ildei sogni di Marco, "", ora ha un leader, Alessandro Di Battista, un padrino, Antonio Di, e pure un, quello di Italia dei valori. Tutto vero e terribilmente concreto: l'ex pm di Mani Pulite ha offerto l'uso deldi IdV, ilda lui fondato una volta entrato in politica, ae ai dissidenti del Movimento 5 Stelleda Vito Crimi per aver votato no a Mario Draghi in Parlamento. La pattuglia è nutrita, siamo intorno a 40 onorevoli tra Camera e Senato, ma per ora è ancora tutto in standby. Un po' perché in ballo ci sono anche i soldi che il Movimento potrebbe dover restituire agli epurati, un po' perché la faccenda è spinosa sia a livello politico sia ...

fattoquotidiano : M5S NEL GOVERNO DRAGHI - 'Non toccheranno palla, non contano più niente'. Il commento di @marcotravaglio. Ascoltate… - fattoquotidiano : M5s nel governo Draghi, Travaglio su La7: “Non toccheranno palla e non conteranno più niente. Eppure sono il partit… - GHERARDIMAURO1 : RT @Libero_official: Antonio #Di Pietro mette a disposizione il simbolo di #IdV per gli espulsi #M5s. La voce: 'Nasce il partito di #DiBatt… - Libero_official : Antonio #Di Pietro mette a disposizione il simbolo di #IdV per gli espulsi #M5s. La voce: 'Nasce il partito di… - lombarda38 : @fattoquotidiano Dillo anche a travaglio che non fa che criticare per partito preso. -