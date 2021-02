Il Paradiso delle Signore anticipazioni settimanali dal 22 al 26 febbraio: Marta scappa a Parigi (Di sabato 20 febbraio 2021) Le anticipazioni dell’ultima settimana di febbraio de “Il Paradiso delle Signore” raccontano che Umberto deciderà di raccontare a Marta la verità su Federico che reagirà negativamente e deciderà di fuggire da Milano per raggiungere suo fratello Riccardo a Parigi. Intanto le pressioni del Mantovano su Ludovica la avvicinano ancora di più a Marcello. Dora rinuncia al ruolo di capocommessa che viene affidato a Irene ma solo momentaneamente. Giuseppe vuole lavorare Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 20 febbraio 2021) Ledell’ultima settimana dide “Il” raccontano che Umberto deciderà di raccontare ala verità su Federico che reagirà negativamente e deciderà di fuggire da Milano per raggiungere suo fratello Riccardo a. Intanto le pressioni del Mantovano su Ludovica la avvicinano ancora di più a Marcello. Dora rinuncia al ruolo di capocommessa che viene affidato a Irene ma solo momentaneamente. Giuseppe vuole lavorare Articolo completo: dal blog SoloDonna

