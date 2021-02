Il Paradiso delle signore, anticipazioni 22-26 febbraio: Gabriella dà scandalo? (Di sabato 20 febbraio 2021) Gabriella si metterà all'opera per creare una nuova collezione, ma rischierà grosso. Le anticipazioni Il Paradiso delle signore inerenti le puntate in onda dal 22 al 26 febbraio, rivelano che la ragazza creerà un abito in stile british che genererà un piccolo scandalo. Nel frattempo, Ludovica verrà nuovamente minacciata dal Mantovano e ciò la farà avvicinare sempre più a Marcello. Intanto, Umberto rivelerà a Marta che Federico è suo fratello e la ragazza non reagirà affatto bene alla notizia decidendo di andare a Parigi dal fratello. Poco dopo, Anna tornerà a Milano in cerca di aiuto e Maria si trasferirà a casa delle ragazze mentre Rocco troverà lavoro a Giuseppe in magazzino. Il Paradiso delle ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 20 febbraio 2021)si metterà all'opera per creare una nuova collezione, ma rischierà grosso. LeIlinerenti le puntate in onda dal 22 al 26, rivelano che la ragazza creerà un abito in stile british che genererà un piccolo. Nel frattempo, Ludovica verrà nuovamente minacciata dal Mantovano e ciò la farà avvicinare sempre più a Marcello. Intanto, Umberto rivelerà a Marta che Federico è suo fratello e la ragazza non reagirà affatto bene alla notizia decidendo di andare a Parigi dal fratello. Poco dopo, Anna tornerà a Milano in cerca di aiuto e Maria si trasferirà a casaragazze mentre Rocco troverà lavoro a Giuseppe in magazzino. Il...

