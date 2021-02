Il nuovo bersaglio degli odiatori sui social sono le giornaliste (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - Sapevamo che c'erano giornalisti minacciati. Intimiditi dalle mafie, dal terrorismo, finanche da potentati economici, da lobby occulte, costretti per questo alla scorta di polizia. Sapevamo meno delle giornaliste: per lo più insultate, minacciate, additate, rigorosamente con epiteti sessisti irripetibili. Volgarità allo stato puro. E brado, come i branchi da insulto usano fare. Specie via web. Al riparo da possibili intercettazioni e sotto nick name, nomi di fantasia, occulti, anonimi, falsi, non sempre rintracciabili. Di questo ci narra ”#Staizitta giornalista!”, sottotitolo “Dall'hate speech allo zoombombing, quando le parole imbavagliano” (Edizioni AllAraund, con il patrocinio Della Fondazione per il giornalismo Paolo Murialdi, la Fnsi, l'Associazione Giulia-giornaliste Unite Libere Autonome, l'Ordine professionale), scritto da Silvia ... Leggi su agi (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - Sapevamo che c'erano giornalisti minacciati. Intimiditi dalle mafie, dal terrorismo, finanche da potentati economici, da lobby occulte, costretti per questo alla scorta di polizia. Sapevamo meno delle: per lo più insultate, minacciate, additate, rigorosamente con epiteti sessisti irripetibili. Volgarità allo stato puro. E brado, come i branchi da insulto usano fare. Specie via web. Al riparo da possibili intercettazioni e sotto nick name, nomi di fantasia, occulti, anonimi, falsi, non sempre rintracciabili. Di questo ci narra ”#Staizitta giornalista!”, sottotitolo “Dall'hate speech allo zoombombing, quando le parole imbavagliano” (Edizioni AllAraund, con il patrocinio Della Fondazione per il giornalismo Paolo Murialdi, la Fnsi, l'Associazione Giulia-Unite Libere Autonome, l'Ordine professionale), scritto da Silvia ...

