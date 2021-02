Il Monaco sfida il Psg, ma per Kovac c’è l’incubo Mbappé: “Provare a fermarlo è una mission impossible…” (Di sabato 20 febbraio 2021) Non ci è riuscito il Barcellona in Champions League martedì scorso, ci proverà il Monaco domenica. Fermare Kylian Mbappé è diventata una vera e propria missione. Impossibile a quanto pare, almeno secondo Niko Kovac, mister del club del Principato, che domani affronterà il Paris Saint-Germain del giovane attaccante francese. Come riporta Goal, il tecnico ha commentato la partita contro i parigini valida per il campionato di Ligue 1 soffermandosi sul campione del mondo della Francia e le sue immense qualità.Kovac: "Fermare Mbappé è una mission impossible"caption id="attachment 885231" align="alignnone" width="524" Kovac (Getty images)/caption"Il Psg è una squadra di livello mondiale. Segna molti gol e Kylian Mbappe è attualmente in ottima forma", ha ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 febbraio 2021) Non ci è riuscito il Barcellona in Champions League martedì scorso, ci proverà ildomenica. Fermare Kylianè diventata una vera e propriae. Impossibile a quanto pare, almeno secondo Niko, mister del club del Principato, che domani affronterà il Paris Saint-Germain del giovane attaccante francese. Come riporta Goal, il tecnico ha commentato la partita contro i parigini valida per il campionato di Ligue 1 soffermandosi sul campione del mondo della Francia e le sue immense qualità.: "Fermareè unaimpossible"caption id="attachment 885231" align="alignnone" width="524"(Getty images)/caption"Il Psg è una squadra di livello mondiale. Segna molti gol e Kylian Mbappe è attualmente in ottima forma", ha ...

