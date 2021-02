Il look del giorno, con la collana amuleto (Di sabato 20 febbraio 2021) A catena, con il ciondolo, la collana girocollo di tendenza richiama gli anni 70 e le atmosfere boho. Vistosa ma raffinata, ispirata alla natura, si porta in versione minimal chic, con trench e accessori ultra contemporanei. Come nella sfilata di Ports 1961. La collana amuleto nella sfilata primavera estate 2021 di Ports 1961. La nuova collana girocollo. Come si porta Dalle catene in oro ai mono-orecchini, i trend delle passerelle ci dicono chiaramente che è il momento dei gioielli vistosi. Un ritorno all’opulenza in rima baciata con il minimalismo delle linee e i cromatismi neutri di tendenza, base perfetta soprattutto per le collane con il maxi ciondolo. Abbinato a uno chemisier scollato al punto giusto, in bella vista sull’apertura di un trench fluido in nuance sabbiosa come visto nella sfilata primavera estate ... Leggi su iodonna (Di sabato 20 febbraio 2021) A catena, con il ciondolo, lagirocollo di tendenza richiama gli anni 70 e le atmosfere boho. Vistosa ma raffinata, ispirata alla natura, si porta in versione minimal chic, con trench e accessori ultra contemporanei. Come nella sfilata di Ports 1961. Lanella sfilata primavera estate 2021 di Ports 1961. La nuovagirocollo. Come si porta Dalle catene in oro ai mono-orecchini, i trend delle passerelle ci dicono chiaramente che è il momento dei gioielli vistosi. Un ritorno all’opulenza in rima baciata con il minimalismo delle linee e i cromatismi neutri di tendenza, base perfetta soprattutto per le collane con il maxi ciondolo. Abbinato a uno chemisier scollato al punto giusto, in bella vista sull’apertura di un trench fluido in nuance sabbiosa come visto nella sfilata primavera estate ...

