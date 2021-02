Il Kosovo, la Russia e gli interessi dell’Italia (Di sabato 20 febbraio 2021) “Ci aspettiamo che l’amministrazione Biden, in collaborazione con i Paesi dell’UE, compresa l’Italia, riduca l’influenza russa nella regione, che si infiltra principalmente attraverso la Serbia”, dice l’ex ambasciatore kosovara Alma Lama in un’intervista di Aurora Cuzzolini uscita sul sito dell’Osservatorio sul Mediterraneo Allargato della Lumsa. “È giunto il momento per la Serbia di non poter più mangiare con due cucchiai, sia con la Russia che con l’Occidente”, continua Lama: “Non dovrebbe essere accarezzata, ma dovrebbe essere chiaro che senza il riconoscimento del Kosovo non ci può essere integrazione nell’UE”. La questione citata da Lama (non senza accedere al dibattito politico interno) è interessante perché parte del racconto di come la regione balcanica è in fermento. Regione in cui si snodano gli interessi di attori come la ... Leggi su formiche (Di sabato 20 febbraio 2021) “Ci aspettiamo che l’amministrazione Biden, in collaborazione con i Paesi dell’UE, compresa l’Italia, riduca l’influenza russa nella regione, che si infiltra principalmente attraverso la Serbia”, dice l’ex ambasciatore kosovara Alma Lama in un’intervista di Aurora Cuzzolini uscita sul sito dell’Osservatorio sul Mediterraneo Allargato della Lumsa. “È giunto il momento per la Serbia di non poter più mangiare con due cucchiai, sia con lache con l’Occidente”, continua Lama: “Non dovrebbe essere accarezzata, ma dovrebbe essere chiaro che senza il riconoscimento delnon ci può essere integrazione nell’UE”. La questione citata da Lama (non senza accedere al dibattito politico interno) è interessante perché parte del racconto di come la regione balcanica è in fermento. Regione in cui si snodano glidi attori come la ...

