Il Genoa pareggia al fotofinish con il Verona per 2 - 2

Ultime Notizie dalla rete : Genoa pareggia

La partita continua sempre favorevole per il Verona che continua a penetrare la metà campo avversaria più e più volte e con ilche, se non grazie a qualche azione controllata di Zappacosta, ...Ilospita il Verona allo stadio Marassi per l'anticipo del sabato della 23esima giornata di Serie A . Ilic porta in vantaggio gli ospiti al 17' e Shomurodoval 49'. Faraoni riporta sopra i ...Partita spettacolare al Ferraris: due errori difensivi portano alle reti di Ilic nel primo tempo e di Shomurodov nella ripresa, poi Faraoni illude Juric fino al 94' quando il croato salva i suoi in 10 ...Non avevamo una gamba brillante come in altre occasioni”. Così il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio in extremis contro il Verona in dieci contro ...