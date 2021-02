Il dramma del Texas alle prese con la tempesta polare (Di sabato 20 febbraio 2021) Dalla Louisiana al Kentucky, una tempesta gelata si è abbattuta nei giorni scorsi sugli Stati Uniti, mietendo vittime e costringendo milioni di cittadini, privati dell’elettricità (e non solo), a convivere con il freddo. La situazione più grave rimane quella del Texas. A causa delle temperature gelide, buona parte dei cittadini del Paese repubblicano ha acceso il riscaldamento domestico nelle stesse ore incentivando una improvvisa ed enorme domanda di elettricità che ha creato uno squilibrio rispetto alla capacità erogabile. Questo ha spinto la Ercot, società che sovraintende il 90% della rete elettrica dello Stato, a interrompere temporaneamente e a rotazione l’erogazione di elettricità per scongiurare il rischio di lunghi blackout circoscritti. Secondo la piattaforma PowerOutage.us, che registra e aggrega i dati sulle interruzioni di corrente dai ... Leggi su linkiesta (Di sabato 20 febbraio 2021) Dalla Louisiana al Kentucky, unagelata si è abbattuta nei giorni scorsi sugli Stati Uniti, mietendo vittime e costringendo milioni di cittadini, privati dell’elettricità (e non solo), a convivere con il freddo. La situazione più grave rimane quella del. A causa delle temperature gelide, buona parte dei cittadini del Paese repubblicano ha acceso il riscaldamento domestico nelle stesse ore incentivando una improvvisa ed enorme domanda di elettricità che ha creato uno squilibrio rispetto alla capacità erogabile. Questo ha spinto la Ercot, società che sovraintende il 90% della rete elettrica dello Stato, a interrompere temporaneamente e a rotazione l’erogazione di elettricità per scongiurare il rischio di lunghi blackout circoscritti. Secondo la piattaforma PowerOutage.us, che registra e aggrega i dati sulle interruzioni di corrente dai ...

