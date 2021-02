(Di sabato 20 febbraio 2021) Tra iè uno dei più attesi. Una di quelle partite che si aspettano da quando comincia la stagione. Milan – Inter si giocherà domani pomeriggio domenica 21 febbraio a San Siro. Ildiquest’anno non è solo importante in quanto stra cittadina, ma anche perchè entrambe le formazioni sono in corsa per lo scudetto. Chi avrà la meglio? Conferenze PreMilan-Inter: le parole ci Pioli e Conte Ildi, torniamo indietro nel tempo? Per capire la rivalità sportiva che c’è fra i tifosi interisti e quelli milanisti non occorre ripercorrere tutta la storia deipassati. Si sa infatti che la “città del Duomo” è tinta di due colori da sempre antagonisti. È necessario portare la mente a 10 anni fa. Era la stagione 2010-11 e anche in ...

gigiodonna1 : Non è finita, ce la giochiamo a Milano. Ora testa al derby. Forza Milan??????? #UEL #SempreMilan @acmilan - SkySport : ?? Intanto a San Siro... ?? Il Derby di Milano si avvicina ?? @GianluBagnu #SkySport #MilanInter #Lukaku #Ibra - MoliPietro : Il derby di Milano: tanti ricordi, quante aspettative - periodicodaily : Il derby di Milano: tanti ricordi, quante aspettative - PeriodicoDaily Sport #derby #MilanInter @saraorlandini2 - serronero17 : RT @paolobocciarel1: Quando vi chiedono perché il derby di Milano è diverso, leggete i messaggi di cordoglio della tifoseria rossonera alla… -

Ultime Notizie dalla rete : derby Milano

Inter, Conte: 'Milan merita questa classifica, belper' Antonio Conte , allenatore dell' Inter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni: 'diverso rispetto agli anni ...La corsa scudetto In palio come detto non c'è solo la vittoria nel, ma mai come in questa ... Dopo tanti anni lo scudetto potrebbe tornare aEd è arrivata alla vigilia del Derby di Milano. Impossibile non omaggiare un calciatore e un uomo che ha incarnato tutti i valori dello sport e della vita, dipingendoli di nerazzurro".Milan-Inter, l’ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha voluto dare la sua opinione sul derby di Milano che si disputerà domani allo stadio Giuseppe Meazza. Il calciatore ha voluto sottolineare come u ...