Il caso Fc Messina | esonerato Rigoli | il tecnico è in lotta contro il Covid | la precisazione del club

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 20 febbraio 2021) La decisione dell’Fcdi esonerare l’allenatore Pinoha creato più di qualche discussione. Ilinfatti è incon il Coronavirus, ma ilha deciso per il ribaltone in panchina. Il provvedimento ha creato ilanche perché la squadra è in pienaper la promozione diretta, è vero che è reduce dalla sconfittal’Acireale (seconda in classifica), ma il distacco dalla prima posizione è di appena 5 punti. Le vittorie sono state 8 in 15 partite, 4 i pareggi e 3 le sconfitte, un rendimento sicuramente all’altezza. Ilsiciliano ha deciso di chiarire la situazione. L’esonero diall’Fc, laL’Fc...