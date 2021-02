Il caso del rapper spagnolo mandato in carcere per i suoi messaggi (Di sabato 20 febbraio 2021) Ha definito il re Juan Carlos «un cretino», un «mafioso di Borbone» che festeggia con la monarchia saudita, i suoi «amici criminali» . La corona di Spagna è «fascista», i poliziotti sono «mercenari», «assassini», che pestano e uccidono gli immigrati. Sono alcune delle espressioni, usate sui social e nelle canzoni, per cui è stato condannato Pablo Rivadulla Duró, rapper spagnolo conosciuto come Pablo Hasél, a nove mesi di carcere per insulti alla corona e incitamento al terrorismo. Chiamato a entrare in carcere dall’Audiencia Nacional, il cantante ha preferito barricarsi nell’università di Lleida, obbligando la polizia a fare irruzione martedì 16 febbraio. All’arresto sono seguiti scontri e manifestazioni tra Madrid e la Catalogna, dispersi dalle forze dell’ordine con lacrimogeni e proiettili di ... Leggi su linkiesta (Di sabato 20 febbraio 2021) Ha definito il re Juan Carlos «un cretino», un «mafioso di Borbone» che festeggia con la monarchia saudita, i«amici criminali» . La corona di Spagna è «fascista», i poliziotti sono «mercenari», «assassini», che pestano e uccidono gli immigrati. Sono alcune delle espressioni, usate sui social e nelle canzoni, per cui è stato condannato Pablo Rivadulla Duró,conosciuto come Pablo Hasél, a nove mesi diper insulti alla corona e incitamento al terrorismo. Chiamato a entrare indall’Audiencia Nacional, il cantante ha preferito barricarsi nell’università di Lleida, obbligando la polizia a fare irruzione martedì 16 febbraio. All’arresto sono seguiti scontri e manifestazioni tra Madrid e la Catalogna, dispersi dalle forze dell’ordine con lacrimogeni e proiettili di ...

fattoquotidiano : Lega, a processo i commercialisti per il caso del capannone. Regione e Comune di Milano parti offese - matteosalvinimi : In collegamento da Catania, vi aspetto su Rete 4 a Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio verso le 21.30, ci sarete… - Link4Universe : Quello è Thomas Zurbuchen, amministratore NASA a capo del dipartimento scientifico, che straccia in diretta i fogli… - womanliketay : RT @_nightingal_: Dayane, disperata per la sua amica del cuore Giulia per cui vi ricordo aveva detto che avrebbe abbandonato il gioco in ca… - cclatwe : @DM_Deluca E se i discorsi del conte ugolino fossero stati 'copiati' da quelli 'originali' dell'ombra del grande fr… -