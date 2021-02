Il Cantante Mascherato | svelato Gatto | ecco di chi si tratta

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 20 febbraio 2021) Altra serata di grande spettacolo su Rai Uno con la semifinale de Ilche come sempre ha divertito il pubblico in studio e a casa ed anche la giuria che si è lanciata in supposizioni sempre diverse per cercare di capire chi si nasconde dietro le maschere. La puntata del 19 febbraio, ha visto un clamoroso colpo di scena con i cantanti che per la prima volta hanno cantato un pezzo di canzone a cappella, ovvero con il loro timbro vocale e non con la voce modificata. Ciò ha mandato completamente in confusione la giuria che ha perso completamente le sue certezze. Un ulteriore colpo di scena si è verificato con l'eliminazione delche si è scoperto essere Sergio Assisi. L'unica a fare il nome dell'attore campano era stata Caterina Balivo. Inoltre, l'attesissimo spareggio tra Farfalla e Orsetto andrà in onda ad ...