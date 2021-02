Il Cantante Mascherato 2021 | eliminato Gatto | chi era il VIP nascosto e chi sono i finalisti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 20 febbraio 2021) Siamo oramai alle battute finali de Il: il talent – game show musicale condotto da Milly Carlucci. Nella semifinale del 19 febbraio, una nuova sfida a colpi di canzoni e indizi ha portato la cinque maschere in gara ad un match senza esclusioni di colpi per conquistare i quattro posti disponibili per la serata finale di venerdì 26 febbraio. In sfida abbiamo ritrovato Pappagallo, Lupo, Orsetto, Farfalla e. Ma chi di loro ha dovuto gettare la maschera? I due concorrenti meno votati della prima manchestatie Farfalla. E proprio loro due hanno dovuto nuovamente affrontare il giudizio del voto del pubblico. In questo social voto flash, i telespettatori hanno decretato il salvataggio di Farfalla e dunque lo smascheramento di ...