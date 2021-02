Il Cantante Mascherato 2021 | chi si nasconde sotto le maschere della seconda edizione?

(Di sabato 20 febbraio 2021) Il, la nuovaal via dal 29 gennaio su Rai 1. Ecco le nuove, le foto, e come funziona. Archiviata l’autunnale piuttosto travagliata di Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci è già al lavoro allade Il, un nuovo forma di successo globale, prodotto da Endemol Shine Italy, che tornerà dal 29 gennaio su Rai 1 per cinque puntate, una in piùprima. I concorrentisaranno nove, invece che gli ottoprima, un concorrente in più che probabilmente è ...

msocialmagazine : Sergio Assisi (alias GATTO) è il cantante s-mascherato della quarta puntata. Accedono alla FINALE: LUPO e PAPPAGALL… - abibliophobica : Ed io ieri mi sono persa la puntata del Cantante Mascherato. Sono una sfigata, non c'è niente da fare ?? - angiuoniluigi : RT @fanpage: Chi è la Farfalla, gli indizi sul concorrente dietro la maschera #IlCantanteMascherato - zazoomblog : Il Cantante Mascherato 2: eliminato Gatto (Sergio Assisi) secondo smascheramento rinviato - #Cantante #Mascherato… - zazoomblog : Il Cantante Mascherato secondo eliminato non svelato dalla Carlucci: il motivo - #Cantante #Mascherato #secondo -

Ultime Notizie dalla rete : Cantante Mascherato

Il, Gatto perde allo spareggio contro Farfalla e viene smascherato: ecco chi è. Stasera, in onda in prima serata su Rai1, la semifinale del programma canoro condotto da Milly ...Il Gatto eliminato, Farfalla e Orsetto allo spareggio, mentre Lupo e Pappagallo sono già in finale. Questo l'esito della quarta puntata , la semifinale, del, venerdì 19 febbraio in prima serata su Rai1 . Il previsto doppio smascheramento alla fine è saltato per mancanza di tempo, quindi la finale inizierà, venerdì prossimo, con lo ...Ascolti tv ieri sera, venerdì 19 febbraio 2021: quarta puntata Il cantante mascherato, Grande Fratello Vip Nuova sfida in ascolti ieri sera, 19 febbraio, ...Il Cantante Mascherato video esibizioni puntata ieri 19 febbraio 2021. Video Farfalla, Lupo e Orsetto. Chi sono i finalisti? Video esibizioni ...