Il Borussia Dortmund è tornato: poker allo Schalke con super Haaland (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Borussia Dortmund è tornato a essere una macchina da gol. Dopo il 3-2 in casa del Siviglia nell’andata degli ottavi di Champions League, i gialloneri schiantano anche lo Schalke nella 22^ giornata di Bundesliga. Schalke che accanto al nome ha la cifra 0-4 e che subisce proprio questo punteggio dalla squadra allenata da Edin Terzic. Un derby della Ruhr senza storia, deciso dalle giocate dei fuoriclasse in maglia giallonero. In primis Jadon Sancho, che ha sbloccato il match al 42? sfruttando un errore difensivo degli uomini di casa. Tre minuti più tardi sale in cattedra il solito Erling Haaland, che si coordina perfettamente su un cross dalla sinistra e in mezza girata volante trova l’angolino con un gol fantastico. Nella ripresa il BVB ha chiuso poi ... Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) Ila essere una macchina da gol. Dopo il 3-2 in casa del Siviglia nell’andata degli ottavi di Champions League, i gineri schiantano anche lonella 22^ giornata di Bundesliga.che accanto al nome ha la cifra 0-4 e che subisce proprio questo punteggio dalla squadra allenata da Edin Terzic. Un derby della Ruhr senza storia, deciso dalle giocate dei fuoriclasse in maglia ginero. In primis Jadon Sancho, che ha sbloccato il match al 42? sfruttando un errore difensivo degli uomini di casa. Tre minuti più tardi sale in cattedra il solito Erling, che si coordina perfettamente su un cross dalla sinistra e in mezza girata volante trova l’angolino con un gol fantastico. Nella ripresa il BVB ha chiuso poi ...

tancredipalmeri : 42 gol in 43 presenze per Haaland nel Borussia Dortmund. Avrebbe fatto sfracelli nella Juventus Under 23 - KINSHASAAAAAAA : RT @tancredipalmeri: 42 gol in 43 presenze per Haaland nel Borussia Dortmund. Avrebbe fatto sfracelli nella Juventus Under 23 - DiMarzio : #Haaland non si ferma più: doppietta nel derby della Ruhr con gol in rovesciata - selonso : RT @tancredipalmeri: 42 gol in 43 presenze per Haaland nel Borussia Dortmund. Avrebbe fatto sfracelli nella Juventus Under 23 - gabrirulla : RT @tancredipalmeri: 42 gol in 43 presenze per Haaland nel Borussia Dortmund. Avrebbe fatto sfracelli nella Juventus Under 23 -