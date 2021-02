Il 20 febbraio sarà la Giornata nazionale del personale sanitario. “Quest’anno in memoria dei professionisti morti di Covid per salvarci” (Di sabato 20 febbraio 2021) Per onorarne il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio, il 20 febbraio si celebra la Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato. Per la maggior parte visibili anche in streaming, sono varie le iniziative organizzate in tutta Italia per festeggiarla. “Credo che sia importante che i nostri concittadini, almeno una volta l’anno, si fermino a riflettere sull’importanza della professione medica e delle professioni sanitarie – ha spiegato il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli – Le nostre professioni sono custodi dei diritti: alla salute, all’uguaglianza, alla garanzia stessa dei diritti fondamentali. Le nostre competenze, peculiari e sinergiche, i nostri principi, liberamente e autonomamente condivisi, i nostri valori, comuni e identitari, possono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Per onorarne il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio, il 20si celebra ladeisanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato. Per la maggior parte visibili anche in streaming, sono varie le iniziative organizzate in tutta Italia per festeggiarla. “Credo che sia importante che i nostri concittadini, almeno una volta l’anno, si fermino a riflettere sull’importanza della professione medica e delle professioni sanitarie – ha spiegato il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli – Le nostre professioni sono custodi dei diritti: alla salute, all’uguaglianza, alla garanzia stessa dei diritti fondamentali. Le nostre competenze, peculiari e sinergiche, i nostri principi, liberamente e autonomamente condivisi, i nostri valori, comuni e identitari, possono ...

NetflixIT : In occasione del 51esimo anniversario dal verdetto e dalla sentenza, Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin sarà… - RaiTre : CAMICI BIANCHI Da oggi - e per sempre - la giornata del 20 febbraio sarà dedicata a loro. A quelli che, per 365 gio… - nuova_venezia : SABATO IL FUNERALE / Alle 11 nel duomo di Mestre ci sarà l’addio a Giorgio Dorde Mandich, il senza dimora sessanten… - domenicoraguseo : RT @Exprivia_Italy: Qual è lo stato della #CyberSecurity in #Spagna? Giovedì 25 febbraio alle ore 15:00 si terrà il #webinar di lancio di u… - paolapini_pini : RT @TeatroVerdiTS: Il maestro Federico Maria Sardelli, sarà protagonista del prossimo concerto della rassegna “Giovani Talenti” che si potr… -

Ultime Notizie dalla rete : febbraio sarà Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (24giornata) ... IN CAMPO PER LA 24GIORNATA I risultati di Serie B tornano a farci compagnia sabato 20 febbraio : ... Cittadella Reggiana, Venezia Entella e Vicenza Spal; alle ore 16:00 il primo posticipo sarà Chievo ...

La classifica dei segni fortunati della settimana: Pesci, Cancro e Bilancia sul podio ...questa ultima settimana di febbraio troviamo una bella Luna piena il 27. La Luna si troverà a 8 gradi del segno della Vergine mentre, fiero e opposto anche nella sua emotività più struggente, ci sarà ...

Meteo. Febbraio ad 'estremi' dopo lo Stratwarming. Le prospettive del VORTICE POLARE 3bmeteo ... IN CAMPO PER LA 24GIORNATA I risultati di Serie B tornano a farci compagnia sabato 20: ... Cittadella Reggiana, Venezia Entella e Vicenza Spal; alle ore 16:00 il primo posticipoChievo ......questa ultima settimana ditroviamo una bella Luna piena il 27. La Luna si troverà a 8 gradi del segno della Vergine mentre, fiero e opposto anche nella sua emotività più struggente, ci...