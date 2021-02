I Fantastici Quattro | Jennifer Lawrence nel reboot targato Marvel Studios?

(Di domenica 21 febbraio 2021) Voci di corridoio sostengono chesarebbe nel cast del prossimo film dedicato ai. Voci di corridoio sostengono chesarebbe nel cast del prossimo film dedicato ai. La fonte, citata dal sito Murphy's Multiverse, è il tabloid australiano The Daily Telegraph, che afferma che l'attrice sarebbe già in viaggio verso l'Australia - dove lasta anche girando il quarto film di Thor - per le riprese del nuovo lungometraggio dedicato al celebre quartetto. Una notizia potenzialmente succosa, ma da prendere con le pinze, come dice anche Murphy's Multiverse: al momento il progetto non ha né una data d'uscita ufficiale né un calendario di lavorazione annunciato, e il regista ...

... riporta The Daily Telegraph , potrebbe entrare nell'MCU dalla porta principale unendosi al cast dei. Secondo il giornale, il franchise Marvel troverà casa in Australia 'per il ...... o percentuale della stessa, per quanto riguarda personaggi come Spider - Man, i, gli Avengers e compagnia bella. In particolare, i disegnatori Jack Kirby e Steve Ditko hanno ...Voci di corridoio sostengono che Jennifer Lawrence sarebbe nel cast del prossimo film dedicato ai Fantastici Quattro. Voci di corridoio sostengono che Jennifer Lawrence sarebbe nel cast del prossimo f ...L’Australia sembra diventata una terra eccezionalmente interessante per i Marvel Studios. Non solo hanno avviato a Sidney le riprese di Thor: Love and Thunder c on Natalie Portman, Chris Hemsworth, Ch ...