I detenuti di Rebibbia scrivono alla Guardasigilli Cartabia | “Ci ridia la dignità e il rispetto che ogni persona merita”

Leggi su repubblica

(Di sabato 20 febbraio 2021) Drammatico appello, scritto a mano e con tutte le firme in calce, dei reclusi nel carcere romano che lamentano, per via del Covid, una detenzione dura, in sei in una cella, senza poter vedere da mesi le famiglie e i figli, e senza poter usufruire dei trattamenti