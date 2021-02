I biancocelesti tornano a vincere | 1-0 contro la Samp

(Di sabato 20 febbraio 2021) Lazio –doria è terminata 1-0, idopo la sconfittal’Inter della scorsa settimana. Grazie a questi tre punti importanti, i capitolini entrano a far parte della zona europea, per assicurarsela però dovranno continuare ad ottenere risultati positivi. I blucerchiati rincasano a mani vuote. Nonostante una prestazione buona, non sono mai riusciti a finalizzare. Occupano il decimo posto in classifica a più cinque dal Genoa. Le conferenze stampa di Lazio –doria I, com’è andata Lazio –doria? Lazio –doria è stata una partita abbastanza combattuta per entrambe le squadre. Tra passaggi e cross imprecisi, ...

