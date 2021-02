Hockey pista | Serie A1 2021 | Lodi fermato sul pareggio da Follonica | bene Forte dei Marmi

(Di sabato 20 febbraio 2021) Giornata numero 20 nellaA1 disu, che si è aperta quest’oggi con cinque partite, iniziando daldella capolista Amatori Wasken, che ha impattato questa volta contro la Galileo Follinica per 6-6, sbloccando il punteggio con Francesco Compagno, e tendendo il doppio vantaggio fino a venti secondi dalla fine, quando Davide Banini ha siglato ildefinitivo. Si è avvicinata dunque la GDSdei, capace di sconfiggere per 7-2 la Why Sport Valdagno, ormai lontana dalle posizioni di vertice, con doppiette di Davide Motaran, Federico Ambrosio e Giacomo Maremmani, mentre Trissino si è imposto per 4-2 sulla Telea Medical Sandrigo, andando a segno con Paulo Garcia, Davide Gavioli, Andrea ...

VIAREGGIO - Con la nomina del viareggio Alessandro Bertolucci a nuovo ct della Nazionale italiana disutermina dopo ben 11 stagioni l'esperienza di Massimo Mariotti sulla panchina azzurra. L'attuale tecnico del Cgc Viareggio lascia non senza togliersi i proverbiali sassolini. 'Resto ...GROSSETO " Riprende domenica il campionato di serie B di, con la disputa della prima giornata di ritorno. Il girone di andata si è chiuso con le due formazioni del Circolo Pattinatori Grosseto in testa alla classifica del girone F, grazie a due ...Giornata numero 20 nella Serie A1 di hockey su pista 2021, che si è aperta quest'oggi con cinque partite, iniziando dal pareggio della capolista Amatori Wasken Lodi, che ha impattato questa volta cont ...Gli Orsi di Kogler passano alla Valascia e agguantano i biancoblù in classifica. Per i ticinesi una sola rete, firmata da Patrick Incir subito in avvio ...