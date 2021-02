Hockey pista, Italia: Alessandro Bertolucci è il nuovo allenatore della nazionale (Di sabato 20 febbraio 2021) La nazionale Italiana di Hockey pista maschile volta pagina. Dopo un decennio di gestione affidata a Massimo Mariotti, la FISR ha ufficializzato che – a partire dalla prossima avventura internazionale – la panchina della rappresentativa azzurra sarà affidata ad Alessandro Bertolucci (attuale capoallenatore del Sarzana Hockey), il quale diventerà anche il responsabile tecnico della nazionale Under 19. E al femminile? In questo caso si è sposata la linea della riconferma: a vestire infatti i panni del ct sarà ancora Massimo Giudice (attuale capoallenatore della Roller Salerno), in carica dal 2018, che nel frattempo prenderà sotto di sè ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) Lana dimaschile volta pagina. Dopo un decennio di gestione affidata a Massimo Mariotti, la FISR ha ufficializzato che – a partire dalla prossima avventura inter– la panchinarappresentativa azzurra sarà affidata ad(attuale capodel Sarzana), il quale diventerà anche il responsabile tecnicoUnder 19. E al femminile? In questo caso si è sposata la lineariconferma: a vestire infatti i panni del ct sarà ancora Massimo Giudice (attuale capoRoller Salerno), in carica dal 2018, che nel frattempo prenderà sotto di sè ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey pista L'addio polemico di Mariotti alla Nazionale VIAREGGIO - Con la nomina del viareggio Alessandro Bertolucci a nuovo ct della Nazionale italiana di hockey su pista termina dopo ben 11 stagioni l'esperienza di Massimo Mariotti sulla panchina azzurra. L'attuale tecnico del Cgc Viareggio lascia non senza togliersi i proverbiali sassolini. 'Resto ...

Riparte il campionato cadetto, obiettivi diversi per le rose del Circolo Pattinatori GROSSETO " Riprende domenica il campionato di serie B di hockey pista, con la disputa della prima giornata di ritorno. Il girone di andata si è chiuso con le due formazioni del Circolo Pattinatori Grosseto in testa alla classifica del girone F, grazie a due ...

Hockey pista, Europei 2021: definite le date dei Campionati Europei Il dado è tratto. Il Comitato Organizzativo di World Skate Europe ha infatti ufficialmente annunciato le date relative agli Europei 2021 di hockey su pista, per tutti i generi e le categorie. Dal torn ...

