Hockey pista, Europei 2021: definite le date dei Campionati Europei (Di sabato 20 febbraio 2021) Il dado è tratto. Il Comitato Organizzativo di World Skate Europe ha infatti ufficialmente annunciato le date relative agli Europei 2021 di Hockey su pista, per tutti i generi e le categorie. Dal torneo continentale maschile senior a quello Under 17 femminile, passando per il maschile Under 17, il femminile Under 19 e il femminile seniores, in una serie di rassegne che inizierà la prossima estate e che si protrarrà poi – eventi permettendo – sino al dicembre 2021. Andiamo di seguito a leggere il comunicato apparso sul sito della FISR, dove sono presenti anche le indicazioni relative alle località di gioco, eccezion fatta per gli Europei maschili senior, che al momento sono ancora nella fase di “nuova candidatura e bando”, a seguito ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) Il dado è tratto. Il Comitato Organizzativo di World Skate Europe ha infatti ufficialmente annunciato lerelative aglidisu, per tutti i generi e le categorie. Dal torneo continentale maschile senior a quello Under 17 femminile, passando per il maschile Under 17, il femminile Under 19 e il femminile seniores, in una serie di rassegne che inizierà la prossima estate e che si protrarrà poi – eventi permettendo – sino al dicembre. Andiamo di seguito a leggere il comunicato apparso sul sito della FISR, dove sono presenti anche le indicazioni relative alle località di gioco, eccezion fatta per glimaschili senior, che al momento sono ancora nella fase di “nuova candidatura e bando”, a seguito ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey pista Riparte il campionato cadetto, obiettivi diversi per le rose del Circolo Pattinatori GROSSETO " Riprende domenica il campionato di serie B di hockey pista, con la disputa della prima giornata di ritorno. Il girone di andata si è chiuso con le due formazioni del Circolo Pattinatori Grosseto in testa alla classifica del girone F, grazie a due ...

Lo 'sconosciuto' Kimi Raikkonen - FormulaPassion.it ...che ha avuto dei seri problemi nel decidere se intraprendere una carriera da giocatore di hockey o ... Un macinatore di record anche fuori dalla pista Kimi Raikkonen ha infranto numerosi record nelle 19 ...

Hockey pista, Serie A1: Montebello e Sandrigo fanno frenare Valdagno, in attesa del Lodi OA Sport

Bertolucci nuovo CT della Nazionale. Grande gioia Sarzana Il Presidente della Federazione Italiana Sport Rotellistici Sabatino Aracu ha comunicato al Consiglio Federale i nomi dei Commissari Tecnici delle nazionali di hockey su pista per il prossimo quadrien ...

