Hockey ghiaccio | Alps League 2021 | vincono Val Pusteria | Fassa | Renon | Cortina e Gherdeina

Leggi su oasport

(Di domenica 21 febbraio 2021) Serata ricchissima di match quella della2020-. Le regular season sta per concludersi e ogni punto può fare la differenza. In classifica generale rimane al comando Lubiana con 61 punti contro i 57 di Valche stende Feldkirch. Terza posizione per Jesenice con 56, mentre al quarto posto troviamo Asiago che cade in casa contro Salisburgo. Sale in sesta posizione, mentrefirmano successi importanti. I MATCH DELLA SERATA DI: Asiago– Red Bull Salisburgo Juniors 2-3: sconfitta amara per i veneti che erano passati due volte in vantaggio. La prima volta con Gellert dopo 12:54 minuti (poi pareggio di Heigl al ...